От чего седеют женщины

Избежать седины не удастся, заключили датские медики. По крайней мере у женщин основопологающим фактором старения и интенсивности потери цвета волос является генетика.

Датские ученые изучили образцы волос 200 однояйцевых и разнояйцевых близнецов женского пола в возрасте между 59 и 81 годом. У близнецов, имеющих идентичную внешность, исследователи обнаружили лишь незначительные отличия в интенсивности седины. У малопохожих, разнояйцевых близнецов, различия были более существенные.

Данные исследования, опубликованные в последнем номере журнала PLoS, свидетельствуют о том, что возраст появления седых волос и скорость увеличения их количества определены генами. Тогда как уменьшение общего количества волос на голове, или, проще говоря, облысение, наступает вследствие определенного образа жизни и воздействия экологических факторов.

Автор работы доктор Дэвид Ганн пояснил, что научно подтвержденных причин появления седины пока не обнародовано. Он сказал: "Это исследование опровергает ранее существовавшую теорию о том, что определяющую роль в появлении седых волос у женщин играют экологические факторы. И вне зависимости от того, насколько напряженная жизнь у женщины, существует гораздо более значительный фактор, заставляющий ее волосы седеть".

Нина Гоад, член британской Ассоциации дерматологов, уточняет: "Это значит, что большинство людей седеют не в результате пережитых стрессов и напастей, а в соответствии с генетической информацией. И вы никак не можете повлиять на наследственность".

Доктор Дэвид Фишер, врач Онкологического института Даны Фэбер, Великобритания, который не раз принимал участие в экспериментах, посвященных изучению седых волос и процессам их появления, согласился с тем, что седина появляется, в первую очередь, под воздействием генетического фактора. Но все-таки, по его мнению, химическое воздействие на организм также может способствовать потере природного цвета волос.

Infox.Ru