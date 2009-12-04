Что полезнее спортзала

Завести собаку - это даже полезнее, чем купить абонемент на посещение спортзала, показало проведенное в Великобритании исследование. Владелец собаки в среднем дважды в день тратит по 24 минуты на питомца, а в неделю это - 5 часов 38 минут. При этом среднестатистический британец, записанный в фитнес-клуб, посвящает тренировкам лишь 1 час 20 минут в неделю, приводит данные The Daily Telegraph.

Кроме того, любители собак трижды в день выводят их на длинные прогулки - это еще 2 часа 33 минуты в неделю. Это гораздо больше, чем тратит на занятия в спортзале или бег большинство из тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. А 47% участников опроса и вовсе признаются, что не занимаются физкультурой.

В опросе компании Bob Martin приняли участие 5 тысяч человек, в том числе 3 тысячи хозяев собак. 57% опрошенных считают прогулки с животными основным для себя источником физических нагрузок. Три четверти респондентов признались, что с большим удовольствием пойдут на прогулку с псом, чем в спортивный зал.

Многие любители фитнеса жалуются, что физкультура им иногда в тягость. Лишь 16% посетителей спортзалов заявили, что занятия всегда доставляют им радость. Почти 70% воспринимают их как рутину. В то же время 86% любителей собак говорят, что им нравится каждый день ходить на прогулку, и только 22% иногда считают это рутиной.

60% владельцев собак уверили, что не отлынивают от прогулок ни под каким предлогом. В то же время 46% любителей фитнеса признались, что часто находят другие занятия вместо похода в тренажерный зал или пробежки.

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