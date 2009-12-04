ВР отменила закон о моратории на повышение цен на лекарства
Законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий, ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарств...
Верховой Совет Украины не преодолел вето Президента Украины на закон "О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения".
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 218 (при необходимых 300 - УНИАН) из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. За преодоление вето голосовали фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Соответственно закон отменен.
Верховная Рада 20 октября приняла данный закон, но Президент ветировал его, аргументируя свое решение тем, что закон является экономически необоснованным, а вступление его в силу может привести к ряду негативных социально-экономических последствий: исчезновение из обращения в Украине отдельных видов лекарственных средств, появления на рынке фальсифицированных лекарств, распространение контрабандного импорта медпрепаратов, что фактически разрушит рыночные отношения и нарушит основные принципы ведения хозяйства, определенные Конституцией и законами Украины.
Законом предлагалось на период финансового кризиса, до установления размера минимальной заработной платы и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников, ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, предусматривалось, что лекарственные средства и изделия медицинского назначения будут реализовываться по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они должны были реализоваться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.
В предложениях Президента отмечается, что на данный момент, по статистическим данным, около 75% лекарственных средств, которые используются украинскими потребителями, в том числе и самые необходимые, – иностранного производства, а подавляющее большинство (около 90%) отечественных медицинских препаратов изготовляются из импортированного сырья. В предложениях сказано, что украинский рынок лекарств непосредственно связан с импортом указанных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами, а это никак не учтено при внедрении законом порядка, согласно которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года, поскольку тогда курс доллара США составлял 4,85 гривни, а на конец октября 2009 года – 8 грн., то есть стоимость указанной иностранной валюты увеличилась на 65%.
В предложениях сказано, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года, неминуемо приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а, следовательно – к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств и, как следствие, приведет к уменьшению количества аптек, аптечных заведений, фармацевтических предприятий (поскольку их рентабельность будет иметь отрицательное значение), сокращению поступлений в государственный бюджет, формированию "теневого" рынка лекарственных средств.