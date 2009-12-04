Пользуйтесь гормонами, которые помогают худеть

В организме человека помимо гормонов, стимулирующих аппетит, вырабатываются и другие - настоящие союзники для желающих избавиться от лишнего веса. Гормон пептид YY (пептид тирозин-тирозин) образуется в клетках стенок подвздошной и толстой кишки после каждой еды и контролирует чувство сытости. Он способен видоизменять нейронные связи головного мозга, уменьшая аппетит. При введении его в инъекционном виде (в эксперименте) он уменьшает чувство голода на 30%. Тем не менее, медицина не считает это вещество чудодейственным средством для похудения.

Известно, что бег, плавание, аэробика, велосипедный спорт и другие аэробные упражнения, а также прием в пищу большого количества белков увеличивают его секрецию в организме. Тем не менее, чтобы определить все его "за и против", нужны еще длительные исследования. Почти сразу же при приеме пищи высвобождается еще один гормон - глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП1), стимулирующий секрецию инсулина, который в свою очередь регулирует обмен глюкозы в организме. Этот гормон - ГПП1 еще и увеличивает ощущение сытости. Существует лечение для больных диабетом типа 2 его инъекционым введением. Но его действие на пациентов с ожирением в настоящее время только испытывается.

Другой гормон - лептин отвечает за регуляцию энергетических затрат в организме, увеличивая их. Считается , что он блокирует один из гормонов, усиливающих аппетит. Производится он в жировых клетках организма. Чем больше вес, тем больше жировых клеток в теле человека и тем больше производится в нем лептина. А чем его больше, тем меньше беспокоит чувство голода. Несколько лет назад это вещество превратилось было в «идеальное» средство уменьшения аппетита для людей с ожирением.

Но первоначальный оптимизм, вызванный его применением, скоро исчез, так как оказалось, что к нему быстро развивается устойчивость организма, и он становится неэффективным. Чтобы воспользоваться положительным эффектом этих гормонов-союзников в похудении, нужно включить в свой пищевой рацион больше овощей, оливкового масла, бобовых, белковых продуктов - рыбы. Кроме того, последние исследования продемонстрировали, что их уровень в крови увеличивается употреблением в пищу лука, шоколада, спаржи и пробиотиков - продуктов, восстанавливающих нормальную микрофлору кишечника (например, молочные продукты с добавками лактобактерий и бифидум- бактерий).

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