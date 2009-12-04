На Волыни пять семей с инвалидами получили автомобили
Люди с особыми потребностями
На Волыни пять семей, в которых проживают инвалиды, получили автомобили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует пресс-служба Волынской облгосадминистрации.
Ключи от машин вручил инвалидам председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК.
Это первая партия автомобилей для людей с особыми потребностями, поступившая в область в этом году.
Учет и обеспечение инвалидов автомобилями осуществляется через главное управление труда и социальной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы ОГА, а финансирование расходов на приобретение автомобилей осуществляется за счет средств, предусмотренных в госбюджете.
Как отмечается в сообщении, в области на учете по обеспечению автомобилями во внеочередном порядке стояли 9 семей, в которых двое и больше инвалидов. Пять из них сегодня получили машины. Это четыре семьи из Камень-Каширского района и одна из Ковеля. Среди них есть дети-инвалиды, инвалиды войны и инвалиды-потерпевшие от последствий Чернобыльской катастрофы.