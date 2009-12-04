Ежегодно 15 больных детей из Днепропетровщины будут лечиться в Италии

Ежегодно 15 детей из Днепропетровской области с особо сложными заболеваниями будут лечиться в Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам начальник управления внешних отношений и внешнеэкономической деятельности Днепропетровской облгосадминистрации Валентина НАЦЕВИЧ.

По ее словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время официального визита делегации Днепропетровской области в провинцию Ломбардия (Италия) в ноябре.

«Был подписан протокол о сотрудничестве и партнерстве между Комплексом Гражданских больниц города Бреша и Днепропетровской областной детской больницей. У нас появился реальный шанс предоставить полноценное лечение детям, которые не имеют возможности получить его в Украине», - подчеркнула В.НАЦЕВИЧ.

По ее словам, в соответствии с программой международного развития и сотрудничества в сфере медицины региона Ломбардия (Италия), в 2009 году при поддержке Международного благотворительного фонда «Украина 3000», возглавляемого Екатериной ЮЩЕНКО, началось сотрудничество с Комплексом Гражданских больниц Бреша и Национальной специализированной детской больницей «ОХМАТДЕТ» (Киев), которая будет выступать центром сети между областными детскими больницами Днепропетровска, Львова, Ивано-Франковска, Ривне и Мукачева.

Кроме лечения детей, в Италии была достигнута договоренность о стажировке днепропетровских онкологов в Европейском центре онкогематологии и итальянских детских хирургов в Днепропетровской области.