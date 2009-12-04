В Донецкой области 26 школ приостановили учебу

В Донецкой области уже в 26 общеобразовательных школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА. (На 2 декабря учебный процесс был приостановлен в 17 школах области).

В частности, в связи с отсутствием на занятиях по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ от 25 до 76% учеников, временно приостановлен учебный процесс в 34 классах 15 школ города Мариуполя, в 3-х классах одной школы города Кировское, в 2-х школах сел Ямполь и Рубцы Краснолиманського района, в одной школе и одном лицее города Дзержинска, в 2-х классах двух школ города Дебальцево, в 5-ти классах трех школ города Краматорска и в одной школе Великоновоселковского района.

Кроме того, по причинам отсутствия теплоснабжения не функционирует Селидовский горный техникум и одна школа города Краматорска.

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе, Л.ГУСЕВА отметила, что в Донецкой области по данным ежедневного мониторинга на текущей неделе наблюдается нестабильная эпидемическая ситуация заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Численность заболевших за минувшие сутки немного уменьшилась – было зарегистрировано 5 тыс. 892 обращения за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями, что на 290 случаев меньше предыдущего суточного показателя. С начала мониторинга (с 30.10.09г) общее количество заболевших составило 127 тыс. 584 случая, в том числе детей до 18 лет - 51тыс. 877 человек. Стационарное лечение получили 7 тыс. 176 больных, из них выписано по выздоровлению – 6 тыс. 429 человек.