В Ивано-Франковске на новогодние праздники запретили петарды

В Ивано-Франковске на новогодние и рождественские праздники запретили продавать и использовать петарды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По их информации, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС с целью предупреждения несчастных случаев, причинения гражданам города физического, психологического и морального ущерба.

В соответствии с документом, в Ивано-Франковске запрещена реализация в торговых точках и использование в общественных местах и местах массового отдыха петард и других взрывоопасных устройств.

Этот запрет касается времени новогодних и рождественских праздников. Городской председатель поручил отделу УМВД в Ивано-Франковске принять меры по недопущению реализации и использования петард и других взрывоопасных устройств на улицах и площадях города.