В Ивано-Франковске на новогодние праздники запретили петарды
Предупреждение несчастных случаев
В Ивано-Франковске на новогодние и рождественские праздники запретили продавать и использовать петарды.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.
По их информации, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС с целью предупреждения несчастных случаев, причинения гражданам города физического, психологического и морального ущерба.
В соответствии с документом, в Ивано-Франковске запрещена реализация в торговых точках и использование в общественных местах и местах массового отдыха петард и других взрывоопасных устройств.
Этот запрет касается времени новогодних и рождественских праздников. Городской председатель поручил отделу УМВД в Ивано-Франковске принять меры по недопущению реализации и использования петард и других взрывоопасных устройств на улицах и площадях города.