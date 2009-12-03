На Кировоградщине от электросварки погиб мужчина

В селе Червонополье Бобринецкого района Кировоградской области вследствие взрыва емкости из-под дизельного топлива во время проведения электросварочных работ погиб 31-летний мужчина, еще пятеро травмированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

По показаниям очевидцев, погибший проводил сварочные работы в помещении в присутствии 5-ти наблюдателей. Рядом с людьми находилась емкость из-под дизельного топлива.

Вследствие взрыва всех наблюдателей взрывной волной выбросило из помещения, потом возник пожар. Виновник трагедии погиб на месте. Два 18-летних юноши-подсобники госпитализированы в районную больницу с травмами. Три человека получили медицинскую помощь на месте, их повреждения оказались легкими.

Пожар разрушил 80 квадратных метров кровли хозяйственного сооружения. На место происшествия выезжали дежурная бригада МЧС, а также бойцы местной добровольной пожарной дружины и «скорая помощь».