Усилят ответственность за продажу несовершеннолетним алкоголя?

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “Об усилении ответственности за реализацию несовершеннолетним и незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 316 из 429 народных депутатов страны, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей, которая предусматривает наказание за продажу лицам, не достигшим 18 лет, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива и значительно повысить штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, за продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, и за незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, которые могут привести к приобретению алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетними.

Также этим законопроектом предусматривается обязать реализаторов алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табака проверять документы лиц на предмет достижения разрешенного возраста и ответственность заведений торговли и общественного питания за факт продажи в этих заведениях несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табака.

Законопроектом предусматривается, что продажа или бесплатная передача работником предприятия (организации) торговли или общественного питания алкогольных или слабоалкогольных напитков или пива лицу, не достигшему 18 лет, карается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и исправительными работами сроком от трех до шести месяцев.

Те же действия, совершенные работником предприятия (организации) торговли или общественного питания повторно, караются лишениям свободы сроком от одного до двух лет.

Розничная или оптовая, включая импорт или экспорт, торговля спиртом этиловым, коньячным или плодовым или розничная торговля алкогольными напитками или табачными изделиями без наличия лицензии или без марок акцизного сбора или с поддельными марками этого сбора, - тянет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, а именно: торговля алкогольными напитками или табачными изделиями в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета как такие, где розничная торговля алкогольными напитками или табачными изделиями запрещена, а так же торговля алкогольными напитками или табачными изделиями через торговые автоматы или несовершеннолетними лицами, продажа алкогольных напитков лицу, не достигшему 21 года, и табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет, - тянет за собой наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.