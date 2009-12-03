Витамин D незаменим в зимний период

Американские ученые пришли к выводу, что самым важным для здоровья людей, особенно в зимний период, является витамин D. Он позволяет укреплять иммунную систему, препятствует появлению сердечных заболеваний и рассматривается в качестве одного из вспомогательных средств при борьбе с гриппом, туберкулезом и СПИДом.

Напомним, что основным источником витамина D остается солнечный свет. В связи с этим практически миллиард человек, живущих вдалеке от экватора, в зимнее время сталкивается с дефицитом этого витамина. Например, в США около 70% населения имеют недостаточные уровни данного вещества в организме. Подобная проблема возникает и у жителей других стран, включая Россию.

В связи с этим врачи призвали восполнить нехватку витамина D. По мнению специалистов, усиленное потребление молочных продуктов и рыбы, в которых может содержаться данное вещество, редко оказывается достаточным для поддержания иммунитета на высоком уровне, сообщает АМИ-ТАСС. Поэтому ученые предложили продолжать исследования, чтобы найти искусственную замену витамину D.

Отметим, что ранее сотрудники Университета штата Орегон выделили вещество кателицидин, которое вырабатывается под влиянием данного витамина, и обладает антимикробным действием. Благодаря подобному эффекту витамин D помогает при ранениях, воспалениях и заражениях вирусами.

Помимо этого ученые доказали, что он играет важную роль в активации и контроле иммунитета и противостоит рассеянному склерозу, псориазу и ревматоидному артрита. В случае низких концентраций данного полезного вещества в организме, человек сталкивается с повышенном риском развития рака, туберкулеза, респираторных заболеваний и гипертонии.

dni.ru