Аромапалочки вызывают рак

Оказывается, постоянно жечь ароматические палочки – смертельно вредная привычка. Чрезмерное увлечение благовониями повышает риск развития онкологических заболеваний, предупреждают датские учёные.

Исследователи из Государственного института серологии в Копенгагене опросили на предмет использования ароматических палочек свыше 60 тыс. жителей Сингапура в возрасте от 45 до 74 лет. Затем опрошенные добровольцы в течение 12 лет находились под наблюдением врачей. За это время у 325 участников был диагностирован рак верхних дыхательных путей (рта, носа, горла), а ещё 821 человек заболел раком лёгких. После внесения поправок на другие факторы риска, такие как, например, курение, выяснилось, что частое многолетнее вдыхание дыма благовоний почти вдвое увеличивает вероятность возникновения опасного недуга. А вот нерегулярное использование ароматических палочек для здоровья оказалось безвредным. В связи с полученными результатами руководитель проекта Йеппе Фриборг настоятельно рекомендует любителям благовоний услаждать свой нюх подобным способом лишь время от времени (в особенности это касается жилых и плохо проветриваемых помещений).

Владимир Анисимов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

– В выводах копенгагенских исследователей нет ничего удивительного. Как известно, ароматические палочки делают из различных частей пахучих растений – древесной коры, корней, цветков, смолы и эфирных масел. «Стержнем» такой палочки служит, как правило, тонкая бамбуковая щепа. При горении всё это выделяет канцерогенные вещества (такие как полиароматические углеводороды, карбонильные соединения и бензол), которые и способствуют развитию онкологических заболеваний. О губительных свойствах канцерогенов известно уже довольно давно, лет этак 30. Так же как и о том, что они образуются при сжигании любых продуктов, в том числе при жарении и копчении пищи.

versia.ru