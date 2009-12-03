В Украину идёт зима

4 декабря в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на большей части территории временами туманы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и на крайнем юге страны ночью - 1-6° тепла, днем - 4-9°, в Крыму - до 14° тепла; на остальной территории ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Временами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Временами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – около 0°, днем - 2-4° тепла.