Сегодня отмечается Международный день инвалидов. По официальным данным, около 10% населения мира, или 650 млн. людей являются инвалидами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главного врача городского центра здоровья Отто СТОЙКИ, в столице только за 2008 год признані инвалидами 10 тыс. 204 чел., из них 6 тыс. 799 – в трудоспособном возрасте.

«Всего в столице проживает 23 тыс. 672 взрослых инвалидов, детей-инвалидов – 8 тыс. 160. Все инвалиды обеспечены медицинскими осмотрами, консультациями с привлечением специалистов разных профилей», – отметил О.СТОЙКА.

По его словам, с целью профилактики инвалидности больным людям трудоспособного возраста предоставляется возможность лечиться на больничном свыше 4 месяцев, 80% больных возвращается к работе без признаков инвалидности.

«На протяжении 2008 года по индивидуальным программам Центром медико-социальной экспертизы трудоспособности наблюдались 17 тыс. 847 чел., в учреждения социальной защиты направлены 4 тыс. 882 чел. на трудоустройство, осуществлялся контроль за выполнением трудовых рекомендаций на предприятиях, проверено трудоустройство почти 5 тыс. инвалидов. Много сделано для протезирования, обеспечения креслами-колясками, автомашинами с ручным управлением», – добавил О.СТОЙКА.

Главной причиной инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения (35%), на втором городе – новообразования, в том числе злокачественные (23%), травмы (8%), болезни костно-мышечной, эндокринной, нервной системы, психические расстройства и пр. Именно это обусловливает главную направленность работы специалистов профилактической медицины – преодоление вредных привычек и нездорового поведения киевлян, как факторов риска главных причин инвалидности. Структура причин детской инвалидности также в большой степени характеризует стиль жизни родителей: врожденные аномалии, болезни нервной системы, расстройства психики и поведения.

*** Генассамблея ООН объявила 3 декабря Международным днем инвалидов в 1992 году.

В декабре 2006 года ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, в 2008 году она вступила в силу. Конвенция нацеливает на восприятие инвалидности как, в первую очередь, вопроса прав человека, а не только медицинского обеспечения, благотворительности или зависимости от окружения.

Этот юридически обязательный для выполнения международный документ охватывает разные сферы, где могут возникать препятствия, такие как физический доступ к зданиям, дорогам и передвижению, а также доступ к информации с помощью коммуникационных средств. От стран-участниц ожидается принятие соответствующего национального законодательства в сфере гражданских прав с целью улучшения жизни инвалидов.

В Украине на сегодня действуют законы «О принципах социальной защищенности инвалидов», «О реабилитации инвалидов Украины», соответствующие указы Президента и постановления Кабинета министров, Национальная программа профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями. Постановлением Кабмина в 2007 году утверждено «Положение об индивидуальной программе реабилитации инвалида».