На Львовщине роженица выбросила 2-х младенцев на свалку

На мусорной свалке близ железнодорожной станции пгт Добротвир Каменко-Бузского района Львовской области были обнаружены тела двух младенцев.

Как сообщил УНИАН начальник ВСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, информация о находке поступила в Каменко-Бузский райотдел милиции от дежурной по железнодорожной станции пгт Добротвир.

«Женщина сообщила, что на мусорной свалке она обнаружила трупы двух новорожденных детей – мальчика и девочки. Тела младенцев, которые не имеют внешних признаков насильственной смерти, направлены на экспертизу для проведения исследования», - сообщил Д.ХАРЧУК.

Милиция ищет роженицу, которая могла выбросить детей на мусорную свалку.