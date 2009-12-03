На Львовщине роженица выбросила 2-х младенцев на свалку
09:12, 03 декабря 2009Страна
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Возле ж/д станции «Добротвир»
На мусорной свалке близ железнодорожной станции пгт Добротвир Каменко-Бузского района Львовской области были обнаружены тела двух младенцев.
Как сообщил УНИАН начальник ВСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, информация о находке поступила в Каменко-Бузский райотдел милиции от дежурной по железнодорожной станции пгт Добротвир.
«Женщина сообщила, что на мусорной свалке она обнаружила трупы двух новорожденных детей – мальчика и девочки. Тела младенцев, которые не имеют внешних признаков насильственной смерти, направлены на экспертизу для проведения исследования», - сообщил Д.ХАРЧУК.
Милиция ищет роженицу, которая могла выбросить детей на мусорную свалку.
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