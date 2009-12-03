Диета для здорового кишечника

Соблюдая диету здорового кишечника, следует придерживаться главного правила, которое подразумевает отказ от употребления в этот период сахара, соли, газированных напитков и хлеба, а вот не газированную минеральную воду следует пить в больших количествах, а также, дополнительно принимать витамин С.

Также, следует отказаться от такой диеты во время больших физических нагрузок и при выполнении тяжелой работы.

Диета рассчитана на десять дней, она улучшает работу кишечника и нормализует обменные процессы, за это время, которое вы проведете на этой системе питания, вы почувствуете, как оздоровиться ваш кишечник, да и с пятью-семью килограммами распрощаетесь однозначно.

Первых два дня желательно провести при полном отказе от всех продуктов, за исключением зеленых яблок, а к вечеру следует выпить чашку чая с добавлением в него чайной ложки меда.

День третий. На завтрак полагается порция геркулесовой каши, сваренной на воде без добавления соли и сахара, стакан минеральной воды.

В обед приготовьте двести граммов отварной говядины и на гарнир добавьте помидор.

Ужин состоит из двухсот граммов отварного риса, к которому можно добавить совсем небольшое количество соевого соуса, чашка чая с лимоном.

День четвертый. Завтрак: порция геркулесовой каши и чашка кофе.

Обед: два яблока и долька лимона.

Ужин: по одному яблоку и апельсину.

День пятый. Завтрак: тертая морковь, заправленная лимонным соком, обезжиренный йогурт, и нежирный творог в количестве 150-ти граммов и минеральная вода.

Обед: два сваренных вкрутую яйца, картофель печеный, салат из помидоров и огурцов, заправленный растительным маслом.

Ужин: двести граммов отварного риса, возможно добавление к нему небольшого количества соевого соуса, чашка чая с лимоном.

День шестой. Завтрак и обед этого дня состоят только из порции геркулесовой каши.

А в ужин позвольте себе двести граммов отварного риса.

День седьмой. На завтрак можно позволить себе лишь чашечку кофе.

В обед можно употребить порцию овощного бульона, одно яблоко, 150 граммов нежирного творога.

Ужин состоит из стакана кефира.

День восьмой. Завтрак: порция геркулесовой каши, овощной бульон, три яблока, один апельсин и стакан минеральной воды.

Обед: стакан кефира.

Ужин: отварная рыба, два апельсина, чай.

День девятый. Завтрак состоит только из стакана кефира.

Обед: рыба в отварном виде и чашка чая.

Ужин: двести граммов говядины в отварном виде, порция риса и три яблока.

День десятый – заключительный.

Завтрак: стакан кефира.

Обед: чашка чая с медом

Ужин: порция риса, один апельсин и долька лимона.

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