Диета для здорового кишечника
Соблюдайте 10 дней
Соблюдая диету здорового кишечника, следует придерживаться главного правила, которое подразумевает отказ от употребления в этот период сахара, соли, газированных напитков и хлеба, а вот не газированную минеральную воду следует пить в больших количествах, а также, дополнительно принимать витамин С.
Также, следует отказаться от такой диеты во время больших физических нагрузок и при выполнении тяжелой работы.
Диета рассчитана на десять дней, она улучшает работу кишечника и нормализует обменные процессы, за это время, которое вы проведете на этой системе питания, вы почувствуете, как оздоровиться ваш кишечник, да и с пятью-семью килограммами распрощаетесь однозначно.
Первых два дня желательно провести при полном отказе от всех продуктов, за исключением зеленых яблок, а к вечеру следует выпить чашку чая с добавлением в него чайной ложки меда.
День третий. На завтрак полагается порция геркулесовой каши, сваренной на воде без добавления соли и сахара, стакан минеральной воды.
В обед приготовьте двести граммов отварной говядины и на гарнир добавьте помидор.
Ужин состоит из двухсот граммов отварного риса, к которому можно добавить совсем небольшое количество соевого соуса, чашка чая с лимоном.
День четвертый. Завтрак: порция геркулесовой каши и чашка кофе.
Обед: два яблока и долька лимона.
Ужин: по одному яблоку и апельсину.
День пятый. Завтрак: тертая морковь, заправленная лимонным соком, обезжиренный йогурт, и нежирный творог в количестве 150-ти граммов и минеральная вода.
Обед: два сваренных вкрутую яйца, картофель печеный, салат из помидоров и огурцов, заправленный растительным маслом.
Ужин: двести граммов отварного риса, возможно добавление к нему небольшого количества соевого соуса, чашка чая с лимоном.
День шестой. Завтрак и обед этого дня состоят только из порции геркулесовой каши.
А в ужин позвольте себе двести граммов отварного риса.
День седьмой. На завтрак можно позволить себе лишь чашечку кофе.
В обед можно употребить порцию овощного бульона, одно яблоко, 150 граммов нежирного творога.
Ужин состоит из стакана кефира.
День восьмой. Завтрак: порция геркулесовой каши, овощной бульон, три яблока, один апельсин и стакан минеральной воды.
Обед: стакан кефира.
Ужин: отварная рыба, два апельсина, чай.
День девятый. Завтрак состоит только из стакана кефира.
Обед: рыба в отварном виде и чашка чая.
Ужин: двести граммов говядины в отварном виде, порция риса и три яблока.
День десятый – заключительный.
Завтрак: стакан кефира.
Обед: чашка чая с медом
Ужин: порция риса, один апельсин и долька лимона.