Министр здравоохранения Польши отказалась от вакцины от A/H1N1

Уполномоченный по правам человека Польши Януш КОХАНОВСКИЙ подал заявление в прокуратуру в отношении министра здравоохранения Эвы КОПАЧ за ее отказ приобрести вакцину против вируса гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, обмудсмен обвиняет министра в том, что она подвергает поляков опасности утраты здоровья из-за возможной эпидемии нового вируса гриппа.

Я.КОХАНОВСКИЙ еще две недели назад сообщил о намерении подать заявление в прокуратуру на Э.КОПАЧ, которая заявляла, что выступает против приобретения вакцины против A/H1N1, пока не будет подтверждена ее безопасность. По данным польских масс-медиа, Я.КОХАНОВСКИЙ ждал дополнительной информации от министра.

По последним данным, в Польше количество больных A/H1N1 возросло до более чем 1150 чел. (около 200 чел. в середине ноября). Кроме этого, зарегистрировано 24 смертельных случая.

В то же время польские медики отмечают, что эти смерти не были вызваны непосредственно новым вирусом, который в 80% случаев протекает легче обычного гриппа.