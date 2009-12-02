Сумщина: 1 тыс. грн. взятки - за снятие с психиатрического учета

В Сумской области разоблачено должностное лицо специализированной больницы, требовавшее и получившее 1 тысячу гривен взятки от местного жителя за снятие его с психиатрического учета, путем внесения неправдивых сведений в историю болезни.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взяточник задержан.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.2 ст.368 (служебный подлог и получение взятки) Уголовного кодекса Украины.