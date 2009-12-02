В России за 10 месяцев от ОРВИ и гриппа умерло 480 человек

В России за 10 месяцев 2009 года от ОРВИ и гриппа умерло 480 человек, от пневмонии – 29,9 тис. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития России.

«За 10 месяцев 2009 года заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 23,7 млн. человек и повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 3,5%. Число умерших от ОРВИ и гриппа за этот период составила 480 человек и снизилась на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Число умерших от пневмонии за 10 месяцев 2009 года – 29 900 человек – также снизилось на 10,1%», - говорится в сообщении.

Доля гриппа А/Н1N1 в заболеваемости ОРВИ и гриппом составила на 29 ноября 2009 года 0,1%. Темп роста заболеваемости гриппом А/Н1N1 снизился по сравнению с предыдущей неделей в два раза.