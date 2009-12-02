Очищение организма спасает от инфаркта и инсульта

Теперь научно доказано, что регулярное прохождение курсов очищения организма в специализированных клиниках уменьшает риск возникновения инфаркта и инсульта у 40-60-летних людей в несколько раз.

Исследования, проведенные на 575 пациентах в подмосковной оздоровительной клинике показали достоверную нормализацию таких показателей, как артериальное давление, показатели липидного и углеводного обмена, устойчивое в долгосрочной перспективе избавление от лишнего веса.

Все эти показатели являются основными факторами риска для развития инфарктов и инсультов Согласно данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) почти у 50% больных гипертонической болезнью повышение артериального давления обусловлено избыточной массой тела. У 60% страдающих гипертонией людей после избавления от лишнего веса кровяное давление нормализуется без лекарств.

Также подсчитано, что 1 кг жировой массы влечет за собой формирование 300 км дополнительных кровеносных капилляров, что приводит к быстрому изнашиванию сердца. Установлено, что по мере роста массы тела сужаются артерии сердца.

В исследовании участвовали 575 больных с артериальной гипертензией, проходивших программу очищения организма. Возраст пациентов от 29 до 49 лет. 255 пациентов были с нормальным весом, 320- с различной степенью ожирения.

Систолическое и диастолическое артериальное давление у исследуемой группы пациентов достоверно снизилось на 10-30 мм рт.ст., снижение массы тела в группе пациентов, проходивших 9-дневный курс- в среднем на 5,3 кг, 12-дневный на 6, г кг., 19-дневный- на 9,2 кг.

Также выявлено достоверное снижение уровня холестерина и липопротеидов высокой и низкой плотности сыворотки крови, уровня глюкозы.

Проведено исследование и субъективных ощущений пациентов. Было выявлено уменьшение, и даже исчезновение таких жалоб, как головная боль (у 63% пациентов), тяжесть в голове ( у 59%), шум в голове(ушах) 9 (у 55%), головокружение (у 46%), нарушение сна (у 83%). Таким образом, положительный эффект курса реабилитации в виде уменьшения субъективной симптоматики отмечался у 96% пациентов.

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