В Бразилии будет производиться инсулин по украинской технологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Федеральной Республики Бразилия Луисом Игнасио Лула да СИЛВОЙ.

Также, по словам Президента Украины, стороны договорились о совместном производстве по украинской технологии минеральных удобрений.

По словам В.ЮЩЕНКО, также есть договоренности о сотрудничестве в оборонной сфере. «Надеемся, что в ближайшее время обменяемся визитами соответствующих агентств и министров, для того чтобы иметь конкретные планы сотрудничества», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО сказал, что на переговорах речь шла о сотрудничестве в отрасли металлургии, в перестройке портов на берегу Черного моря, гидроэнергетике, сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Также глава государства сообщил, что сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве в культурной и гуманитарной сфере.