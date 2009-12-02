Завтра в Украине ожидается облачная погода, без осадков

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В западных областях местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и восточной части утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 6-11°, в Крыму 12-16°.

В Киевской области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.