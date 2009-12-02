В Полтаве усыновят пять ВИЧ-инфицированных детей.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила руководитель развития детских и женских программ благотворительной ассоциации «Свет надежды» Надежда ТИМОШЕНКО.

«Толерантность украинцев к ВИЧ-инфицированным на низком уровне, хотя в Кременчуге уже удочерили двух сестер, а в Полтаве пятеро детей найдут новую семью. В Кременчуге даже от поддержки государства родители отказались. Эти два ребенка - родные сестры. И мама пошла на такой шаг усыновления, чтобы не разлучать этих сестер», - сказала Н.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Полтаве есть одна семья, которая готовится принять пятерых детей ВИЧ-позитивных. «Мы готовим эту семью, работаем с ней», - отметила Н.ТИМОШЕНКО.