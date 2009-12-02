В Ивано-Франковске произошел пожар в областной больнице
12:37, 02 декабря 2009Страна
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Жертв и пострадавших нет
В Ивано-Франковске в вентиляционном помещении областной больницы вчера днем возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами шести отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Во время пожара из помещений были эвакуированы 34 человека.
Причина пожара устанавливается.
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