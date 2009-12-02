В Ивано-Франковске произошел пожар в областной больнице

В Ивано-Франковске в вентиляционном помещении областной больницы вчера днем возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами шести отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Во время пожара из помещений были эвакуированы 34 человека.

Причина пожара устанавливается.