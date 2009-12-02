Черкащина: 10 людей отравились домашней едой

В Черкасской области 10 человек госпитализированы с диагнозом «гастроэнтероколит».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 30 ноября в городе Ватутино Черкасской области в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 10 человек, которые 28 ноября в квартире на дружеском ужине употребляли еду, приготовленную в домашних условиях.

Течение болезни госпитализированных - средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами городской СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер