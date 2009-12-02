На Донетчине зарегистрировано 33,5 тыс ВИЧ-инфицированных

В Донецкой области на начало ноября текущего 2009 года было официально зарегистрировано 33 тыс. 537 ВИЧ-инфицированных жителей региона.

Об этом УНИАН сообщили в Донецком областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Согласно сообщению, на диспансерном учёте состоит 21 тыс. 623 пациентов. Антиретровирусную терапию в Донецкой области получают 2 тыс. 678 пациента, в том числе 254 детей.

В Центре также отметили, что за последнее десятилетие число официально регистрируемых в год ВИЧ-инфицированных в области увеличилось более, чем в 2 раза. Так, в 1998 г. в регионе было зафиксировано зараженных ВИЧ-инфекцией за год 1 тыс. 826 человек, тогда как за 2008 год их уже за год зарегистрировали 3 тыс. 992 человек.

В 2009 году в январе было зарегистрировано 305 новых больных ВИЧ-инфекцией, в феврале – 404, в марте – 324, в апреле – 314, в мае – 318, в июне - 345, в июле - 353, в августе - 304, в сентябре -328 и в октябре – 351 человек.