Церковь хочет отобрать помещения интерната для детей с физическими и умственными недостатками

Хозяйственный суд Днепропетровской области должен был разрешить необычный земельный конфликт в областном центре. Свято-Тихвинский монастырь УПЦ Московского патриархата будет судиться с интернатом для детей с физическими и умственными недостатками относительно земельного участка.

Церковники говорят, что хотят возобновить историческую справедливость - вернуть монастырю его собственность. На территории, на которую претендует церковь, сейчас находится часть помещений интерната, в частности, спортивный зал.

Свято-Тихвинский женский монастырь в Днепропетровске основан полтора века тому. В советское время, когда обитель закрыли, на ее территории появился специализированный интернат для детей с умственными и физическими недостатками. Во времена независимости монастырь начали возрождать, и монахини достаточно долго мирно соседствовали с воспитанниками заведения.

В местной епархии УПЦ Московского патриархата говорят: дело в том, что обитель остро нуждается теперь в земле, ей негде разместить, в частности, свою воскресную школу.

Митрополит Днепропетровский и Павлоград УПЦ Московского патриархата Ириней отмечает: церковь делает все, чтобы возродить Свято-Тихвинский монастырь, чтобы на его землях появились и собор, и воскресная школа.

Земельные претензии церкви не на шутку обеспокоили родителей воспитанников интерната. Они подозревают: если интернат потеряет свое имущество, его просто закроют. Сейчас там обучаются более полсотни детей с тяжелыми болезнями - детским церебральным параличом, болезнью Дауна.

С ними работают воспитатели-профессионалы, учат их элементарным навыкам ухода за собой, развивают естественные возможности. Для родителей интернат - последняя надежда на адаптацию их больных детей в общество. Мама больной девочки Елена говорит о возможном закрытии интерната со слезами на глазах.

"Мы не представляем, куда нас распределят в случае закрытия. Просто домой. Изолируют от общества", - возмущаются родители воспитанников.

Не понимает позицию церкви и руководство учреждения. На заре независимости, рассказывает директор Ольга Шум, интернат подписал с монастырем договоренность об отсутствии имущественных претензий.

Ольга Шум убеждена: если бы сооружения, построенные на территории прежнего монастыря в советское время, можно было куда-то перенести, как карточный домик, никакой судебной волокиты не было бы. "Но это невозможно", - добавляет она.

Поэтому стороны конфликта теперь ожидают судебного решения.

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