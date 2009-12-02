В Украине от гриппа умерли уже 440 человек

В Украине по состоянию на 1 декабря количество умерших от гриппа и острых респираторных заболеваний выросло до 440 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли 9 украинцев: трое - в Донецкой области, двое – в Днепропетровской, по одному - в Волынской, Сумской, Кировоградской, Житомирской.

Всего с начала эпидемии (29 октября) в Украине на грипп и ОРЗ заболели 1 млн. 893 тыс. 315 человек, в том числе за последние сутки 51 тыс. 388 человек. Госпитализированы с начала эпидемии 114 тыс. 503 человека, за последние сутки - 2 тыс. 638 человек.

Эпидемический порог превышен в Закарпатской, Сумской и Хмельницкой областях.