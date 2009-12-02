В Черниговской области ВИЧ-инфицированы свыше 200 детей

В Черниговской области на 1 октября 2009 года на учете в лечебно-профилактических учреждениях области находилось 1 тыс. 837 ВИЧ-инфицированных, среди которых 183 - больные СПИДом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, по сравнению с октябрем 2008 года, количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом выросло, соответственно, на 15,8% и 45,2%.

Наиболее распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции является заражение при употреблении наркотиков путем инъекций (47,4% инфицированных), хотя за год их часть в общем количестве уменьшилась на 3 процентых пункта. Вместе с тем выросла на 4,1 п.п. часть инфицированных половым путем (29,4% контингента). В числе ВИЧ-инфицированных - 222 ребенка до 14 лет включительно (из которых 19 больные СПИДом), которые были заражены от ВИЧ-инфицированной матери. Их часть (12,1%) уменьшилась за год на 0,5 п.п. Уменьшилась также часть тех, которые не могут определить путь попадания инфекции (11,1% инфицированных).

В 2008 году в Черниговской области от болезни, обусловленной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умерли 105 человек (0,4% общего количества умерших). Среди них мужчин было втрое больше, чем женщин (80 против 25). Большинство умерших – городские жители (83 человека) в возрасте от 20 до 40 лет. Самой молодой умершей за этот период была 11-летняя девочка.

На протяжении января-сентября в регионе зарегистрированы 70 случаев смертей от этой болезни, что в расчете на 100 тыс. жителей составляет 8,4 человека (по итогам прошлого года – 9,3).