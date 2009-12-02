90% госзакупок самых дорогих лекарств контролируют 2 фингруппы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО принять меры для усовершенствования системы государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к премьер-министру.

В.ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в сфере закупки лекарственных средств, и просит Ю.ТИМОШЕНКО урегулировать вопрос, в частности, путем внесения изменений в нормативно-правовые акты правительства и заинтересованных органов исполнительной власти, а также создания конкурентной среды и защиты конкуренции в этой сфере.

О результатах глава правительства должна информировать Президента лично.

«Недостатки действующей нормативно-правовой базы создают предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств, которые тратятся на указанные цели», - констатирует В.ЮЩЕНКО.

По его оценке, основными проблемами являются злоупотребления во время выбора победителей тендеров и нерациональное определение номенклатуры и объемов закупки лекарственных средств, в результате чего потребности регионов удовлетворяются несвоевременно и неравномерно. В зависимости от региона существует дефицит одних препаратов и избыток других.

Кроме того, отмечает глава государства, рынок государственных закупок лекарственных средств фактически монополизирован. Ссылаясь на информацию Службы безопасности Украины, он указывает на то, что почти 90% государственных закупок лекарственных средств по программам «Онкология», «Туберкулез», «СПИД», «Рассеянный склероз» контролируют две финансовых группы.

Также, как информирует пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО обратился с письмом к первому заместителю председателя Антимонопольного комитета Украины Александру МЕЛЬНИЧЕНКО, в котором указывает на недостатки действующей нормативно-правовой базы, создающие предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств.

«Основной проблемой являются злоупотребления во время выбора победителей тендеров, в результате чего рынок государственных закупок лекарственных средств фактически монополизирован», - говорится в письме, в котором Президент также приводит информацию СБУ о ситуации в сфере государственных закупок лекарственных средств.

Президент просит АМКУ принять необходимые меры в соответствии с компетенцией для обеспечения действенного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции во время осуществления закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства государственного бюджета Украины.

Первый заместитель председателя ведомства должен также информировать Президента лично.