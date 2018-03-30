Удивительные снимки, сделанные слепым фотографом

Когда смотришь на фотографии, сделанные Брайаном Негусом, сразу чувствуется рука профессионала. Это при том, что 62-летний мужчина из-за атрофии зрительного нерва еще 30 лет назад практически полностью потерял зрение. Он может видеть лишь размытые контуры предметов, и различает цвета. Негусу пришлось оставить любимое занятие.

Однако 10 лет назад он приобрел цифровую фотокамеру. С тех пор его жизнь снова обрела смысл.

Брайан Негус пользуется очками с сильными увеличительными стеклами, чтобы рассмотреть ЖК-экран фотоаппарата. Даже так он не может видеть отчетливо, и полагается в основном на слух и инстинкт.

После загрузки фотографии на свой домашний компьютер, Брайан увеличивает масштаб и начинает работу со снимками.

"Когда я фотографирую, то почти не вижу объект. Однако возвращаюсь домой, и происходит чудо. Я могу видеть, как выглядят люди. А однажды мне удалось сфотографировать пчелу. Я понятия не имел, что они такие мохнатые", - рассказал Брайан Негус.

Брайан является членом движения слепых фотографов. На сайте blindphotographers.org зарегистрированы сотни людей со всего мира.

Некоторые используют лишь периферийное зрение, другие могут увидеть тень, но все они используют свои камеры, чтобы показать зрячим людям свой мир.

Яркая тропическая бабочка на фото слепого фотографа Brian Negus

Потрясающая роза, покрытая изморозью, в саду слепого фотографа Brian Negus

Это чудо! Слепой фотограф Brian Negus смог с помощью фотокамеры отобразить красоту лодки, проплывающей по каналу и отражающейся в воде

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