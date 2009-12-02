После варки целиком морковь становится гораздо полезнее

Значительно повышаются антираковые свойства моркови, если она предварительно отварена целиком. К такому выводу пришли ученые из английского университета Ньюкасла.

В этом случае в моркови значительно больше антиракового компонента фалкаринола /falcarinol/, выяснили эксперты Кирстен Брандт и Алам Рашид. По их данным, в неразрезанном отваренном овоще также выше концентрация веществ, придающих сладость моркови в свежем виде.

Достоинства фалкаринола были выявлены этими учеными несколько лет назад. Вероятность появления опухоли у мышей снижалась на треть после того, как их кормили сырой морковью или давали этот препарат в чистом виде.

Однако данные выводы не убедили, в частности, представителя благотворительной научной организации Cancer Research UK медика Кэт Арни. "Когда речь идет о питании, то, как нам известно, здоровая, хорошо сбалансированная диета - со значительным разнообразием фруктов и овощей - играет важную роль в уменьшении риска заболеванием многими видами рака, а не - одно какое-либо блюдо или овощ", - отметила специалист.

ami-tass.ru