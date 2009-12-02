В Украину из Канады прибывает третья партия гуманитарной помощи для борьбы с гриппом.

Канадский груз со средствами борьбы с гриппом прибудет в Киев из Нью-Йорка завтра в 12:05 рейсом “АэроСвита”, сообщили УНИАН в Канадско-Украинском фонде, который вместе с Конгрессом украинцев Канады и Канадским фондом детей Чернобыля организовал доставку гуманитарной помощи.

Груз стоимостью 850 тыс. грн. состоит из срочно необходимых санитарно-гигиенических средств и медицинских аппаратов, включая 4 вентилятора наиболее современной технологии, 80 пульсовых измерителей кислорода (включая 10 для младенцев), 3 капнографа, хирургические маски, респираторные маски, одноразовые изолирующие костюмы, хирургические перчатки и другие медицинские средства. Помощь предназначена для 24 больниц в Харькове, Киеве, Черновцах и Западной Украине, которые были больше всего поражены эпидемией.

Предыдущие два груза из Канады стоимостью 1 млн. 400 тыс. грн. прибыли в Украину две недели назад.

Как подчеркнул президент КУФ Богдан ОНИЩУК, “мы сосредоточены на помощи друг другу, канадская диаспора реагирует на нужды населения Украины”. Он выразил благодарность авиакомпаниям «АэроСвит», «Air Canada» и «The Cole Group» за бесплатную перевозку указанных грузов, и Канадскому фонду детям Чернобыля, и Украинской медицинской ассоциации Северной Америки за пожертвование части средств и партнерство в этом важном гуманитарном проекте.

“Посол Игорь ОСТАШ и персонал Посольства Украины в Оттаве также заслуживают отдельной благодарности за их неутомимую работу по отслеживанию грузов и организации быстрого растаможивания через представителей украинской таможни и Министерства здравоохранения Украины“, - сказал Б.ОНИЩУК.

По его словам, КУФ и в дальнейшем будет следить за ситуацией с гриппом в Украине и готов выслать дополнительные грузы в случае необходимости.