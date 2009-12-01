В Луцке состоялось Свечное шествие

В Луцке по случаю Международного дня борьбы со СПИДом сегодня состоялось Свечное шествие

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около тысячи человек, в частности, волонтеры Красного Креста, который традиционно выступил инициатором проведения мероприятия, молодежь, представители всех религиозных конфессий города.

На главной площади города - Театральной площади, участники акции из лампадок выложили фигуру в виде ленты, которая символизирует взаимопонимание и единение с ВИЧ-положительными людьми. Затем к присутствующим с поучительным словом остерегаться греха обратились представители религиозных общин. Также участники акции почтили память всех умерших от СПИДа минутой молчания.

«Наша цель – быть сочувствующими, понимать этих людей. Другая цель – быть осмотрительными в жизни самим, чтобы никого эта болезнь не коснулась», - сказала главный врач Волынского областного центра борьбы и профилактики ВИЧ/СПИДа Елена МАКАРЕНКО.

По информации областного центра профилактики и борьбы с ВИЧ-СПИДом, за 10 месяцев этого года на Волыни выявлено 309 ВИЧ-инфицированных. Также за этот период умерло 217 человек, в том числе 7 детей.