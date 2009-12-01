На Кировоградщине более 1000 ВИЧ-инфицированных

На сегодня в Кировоградской области на диспансерном учете находятся 1123 ВИЧ-инфекцированных, из них 170 нуждаются в постоянном присмотре и лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Вадим КАЩЕНКО.

По его словам, реально количество больных в 4-5 раз превышает официальную статистику.

«Сейчас в области 75 человек, которые больны СПИДом, получают лечение. Это около тысячи гривен на одного человека в месяц», - отметил врач.

В.КАЩЕНКО отметил, что 70% инфицированных относятся к социально неблагополучной группе и заболели в результате употребления инъекционных наркотиков.

Как сообщил представитель кировоградского отделения «Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ» Владимир БОЧАРОВ-ТУЗ, официальная статистика свидетельствует, что на сегодня самая сложная ситуация с заболеванием - в местах лишения свободы. «Около 22% всех заключенных больны СПИДом», - подчеркнул он.

В.БОЧАРОВ-ТУЗ напомнил, что с 1988 года 1 декабря объявлено Всемирным днем борьбы со СПИДом. По оценочным данным, сейчас в Украине около 600 тыс. граждан живут с ВИЧ.