Ситуацию с гриппом пытались использовать в политических целях

71% украинцев склонны считать, что актуализация темы эпидемии гриппа в Украине - это скорее попытка использовать данную проблему в политических целях.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса обнародовал сегодня на пресс-конференции в Киеве социолог группы компаний Resarch & Branding Group Евгений КОПАТЬКО.

В то же время результаты опроса показали, что 58% респондентов считают, что отечественные СМИ, освещая тему эпидемии гриппа, преувеличивали масштабы и последствия эпидемии, нагнетали обстановку.

Между тем 55,5% опрошенных сказали, что, несмотря на появление информации о начале эпидемии гриппа, они не поддались панике, «в чем-то «поддались», в чем-то «не поддались» заявили 31,6%.

Анализируя полученные данные, Е.КОПАТЬКО сказал, что, таким образом, социологи компании, которую он представляет, склонны полагать, что нагнетание ситуации с гриппом «не принесло политических дивидендов ни одной политической силе и, тем более, политической ситуации в стране в целом».

По его словам, 79,8% опрошенных отметили, что эпидемия гриппа в Украине не сможет помешать проведению президентских выборов. И только 14,7% сказали, что такое возможно.

Подводя итог этой темы опроса, социолог сказал, что, по мнению респондентов во всех регионах, «все руководство страны в разной степени несет ответственность за ситуацию с гриппом».

Опрос проводился с 20 по 28 ноября компанией Resarch & Branding Group во всех регионах Украины и АР Крым методом личного интервью. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания, полу и возрасту. Было опрошено 2000 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет плюс-минус 2,2%.