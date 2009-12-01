Украинцы профилактируют грипп и простуду народными средствами

Большинство жителей Украины в качестве профилактики от гриппа и других простудных заболеваний используют народные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные соцопроса обнародовал сегодня на пресс-конференции в Киеве социолог группы компаний Resarch & Branding Group Евгений КОПАТЬКО.

По его словам, 66,7% опрошенных украинцев сказали, что для профилактики простудных заболеваний едят лук и чеснок, 8,6% отметили, что с этой целью употребляют спиртные напитки, 23,1% принимают витамины, 15,3% - антивирусные препараты, 11,9% - носят марлевые повязки, 13,2% - ничего не делают для этого.

В то же время, респонденты указывают, что при появлении информации о начале эпидемии гриппа прежде всего закупили «антивирусные продукты» (лук, чеснок, цитрусовые и т.п.) – 29% респондентов. В то же время, 27% опрошенных стали следить за всеми новостями в СМИ на тему гриппа.

Как отметил Е.КОПАТЬКО, треть опрошенных в селах при появлении признаков простудных заболеваний занимается самолечением, в то время как в городах большинство из опрошенных обращаются к врачу.

Опрос проводился с 20 по 28 ноября компанией Resarch & Branding Group во всех регионах Украины и Крыму методом личного интервью.

Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания, полу и возрасту. Было опрошено 2000 человек.

Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет плюс-минус 2,2%.