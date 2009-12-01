Лекарство против СПИДа признано опасным

Препарат ставудин, применяемый для терапии СПИДа, назван Всемирной организацией здравоохранения небезопасным. Выпущена официальная рекомендация, призванная отказаться от использования ставудина.

На сайте ВОЗ говорится, что из-за негативных побочных эффектов ставудин рекомендуется постепенно вывести из обращения. В ряде стран ставудин используется как недорогой препарат "первой линии", и это лекарство позволяет задержать развитие СПИДа, хотя и не обеспечивает (как и любой другой из применяемых препаратов) избавления от болезни.

Биохимически ставудин блокирует синтез вирусной ДНК и тем самым не дает появляться новым вирусам. Но в то же время это же вещество подавляет деление митохондрий – внутриклеточных образований, которые играют роль источника энергии. Рекомендуя заменить ставудин на иные препараты, эксперты ВОЗ также отметили и необходимость раннего назначения противовирусных препаратов зараженным ВИЧ подросткам.

gzt.ru