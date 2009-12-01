Лекарство против СПИДа признано опасным
Недорогой препарат
Препарат ставудин, применяемый для терапии СПИДа, назван Всемирной организацией здравоохранения небезопасным. Выпущена официальная рекомендация, призванная отказаться от использования ставудина.
На сайте ВОЗ говорится, что из-за негативных побочных эффектов ставудин рекомендуется постепенно вывести из обращения. В ряде стран ставудин используется как недорогой препарат "первой линии", и это лекарство позволяет задержать развитие СПИДа, хотя и не обеспечивает (как и любой другой из применяемых препаратов) избавления от болезни.
Биохимически ставудин блокирует синтез вирусной ДНК и тем самым не дает появляться новым вирусам. Но в то же время это же вещество подавляет деление митохондрий – внутриклеточных образований, которые играют роль источника энергии. Рекомендуя заменить ставудин на иные препараты, эксперты ВОЗ также отметили и необходимость раннего назначения противовирусных препаратов зараженным ВИЧ подросткам.