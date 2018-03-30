Последствия курения

О вреде курения говорят постоянно. Многостраничные брошюры научных исследований. Массированные антитабачные кампании в СМИ. Жизнь и жуткая смерть популярных и знаменитых. Казалось бы, ну что еще нужно для того, чтобы люди поняли: никотин - яд, а табак не такой уж легкий, хотя и официально разрешенный наркотик.

Что внутри

Как что? Конечно же, никотин и смола. Так ведь и написано на каждой пачке сигарет. Где-то больше, где-то меньше. Но если с никотином все понятно, то, что же скрывается за этой самой "смолой"? К сожалению, производителей табачной продукции, в отличие от тех, кто штампует бытовую химию или продукты, по закону не заставили писать полный список "ингредиентов". А зря. Может быть, прочитав его, многие курильщики всерьез задумались бы, а стоит ли продолжать. Для того чтобы перечислить весь убийственный состав "смолы", не хватило бы целой статьи. Оно и неудивительно, ведь там более 4000 веществ. Причем каждое из них вполне способно убить человека и самостоятельно.

Табачный дым содержит азот, метан, аргон, цианистый водород. Кроме этого там легко можно обнаружить и такие чудесные вещи как ацетон, аммиак, бензол, диметиламин, ДДТ, формальдегид, метиловый спирт, сероводород, мышьяк и полоний-210. От каждого из этих названий веет жутью. И не зря. Ведь все перечисленные (и многие из тех, что остались за кадром) не какие-нибудь безобидные химические соединения. Это - канцерогены и мутагены, рядом с которыми даже определение "токсичные" смотрится безобидно.

Убивающий лошадь

А что же никотин? И с ним все в порядке. По всем понятиям он является ничем иным, как опасным наркотиком. Никотин - это алкалоид, который поселился в растениях семейства пасленовых. Да-да, он есть и в безобидной картошке и в полезных баклажанах, и в красивых перцах. Но только в листьях табака никотин присутствует в концентрации, способной активно влиять на человека. Тут его количество может достигать аж пяти процентов от общей массы сухого табака.

По принципу действия никотин относится к классу нейротоксинов. Причем не самых слабых. Многие из нас помнят, как бабушки закупали махорку, чтобы потом, разведя ее в воде, поливать растения, избавляясь от насекомых. То есть никотин уже давно используется как мощный инсектицид. В больших дозах (0,5-1 мг/кг) он и для человеческого организма однозначно убийственен. В малых - действует на центральную нервную систему возбуждающе. Что в последствии и вызывает мощную зависимость. И не только психологическую как, например, марихуана, но и физическую, как героин. Все еще хочется закурить? Подумайте сколько людей чувствует последстивия курения табака. Тогда мы продолжаем.

Что там с организмом?

Что же внутри у нас страдает в первую очередь? Понятно дело, именно то, куда и идет табачный дым. Так европейские ученые в свое время обнаружили, что в 90% всех смертельных исходов, связанных с раком легких, причиной послужило табакокурение. Наверное, про рак вы слышали и без нас. Но и помимо него есть множество последствий курения, над которыми стоит задуматься. Тяжелые формы хронического бронхита. Респираторные инфекции. И хит сезона - эмфизема легких. Болезнь, приводящая к необратимой регенерации легочной ткани. Ах, вы курите не затягиваясь. Спешим вас обрадовать - это не спасет. Науке известно много случаев заболеваний среди любителей сигар, которые, как известно, курят "не взатяг". И здесь рак тут как тут. Разве что не легких, а гортани. Именно от такого в жутких мучениях ушел в мир иной основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

Но от курения страдает не только дыхательная система. Ведь из легких чудесные вещества табачного дыма, попадая в кровь, разносятся по всему организму. К мозгу и к сердцу. По пути калеча и убивая все что возможно. В артериях и венах образуются тромбы. Сосуды периферических артерий сужаются и получают меньше крови, чем обычно. Фигня? Неужели? Помните фильм "Белое солнце пустыни"? Там играл актер Павел Луспекаев, подаривший нам бессмертный образ державообидчивого таможенника Верещагина. Уже тогда он снимался без двух стоп. Именно из-за поражения периферийных сосудов. Но Луспекаев так и не бросил пагубной привычки и умер от разрыва аорты. Ему было всего 42 года. Возьми судьбу в пример. Кстати, в связи с последствиями американским солдатам запретят курить.

А что если жевать и нюхать?

В последние десятилетия стали модными архаические способы употребления табака. Табачные корпорации обеспокоенные снижением продаж, решили подойти с другой стороны. Не хотите окуривать дымом себя и окружающих - и не надо! Есть другой способ. Так к нам снова вернулись нюхательные и жевательные табаки. И что же? Если табак не горит, вреда меньше? Как бы не так. В действительности доза никотина, которую получает любитель табачной жвачки или снаффа (так в народе именуют табак нюхательный) бывает в несколько раз выше, чем у выкурившего сигарету. Причина проста. Как ни крути, "никотиновая палочка" изначально порциона, а вот сколько нюхать или как долго жевать - зависит от индивидуальных предпочтений. Так что с дозой легко переборщить.

А последствия? Их целый букет. Кроме достаточно безобидных - жуткого запаха изо рта и разрушения зубов - вас поджидают: атрофия десен, дистрофическое изменение слизистой рта, старая добрая никотиновая зависимость (куда же без нее) и нарушение сердечного ритма. А! Чуть не забыл. Тут как тут раковые заболевания ротовой полости, десен, гортани и пищевода. Еще понюшку? Или пожуем?

Выбор всегда за вами

Я сам бросил курить не так давно. В феврале этого года. До этого в течение 10 лет я выкуривал по две пачки "красного" Marlboro. Избавиться от зависимости получилось без особых проблем, психокодировок и колдовских книжек. Есть много способов избавиться от последствий курения . Просто однажды я задумался… Сейчас каждые 10 секунд на планете в иные миры из-за табакокурения отправляется один человек. Ежегодно - три миллиона. Всего с 1950 года никотин прикончил более 62 миллионов человек. Больше, чем во время Второй мировой. Половина всего населения нашей страны. Может, пришла пора задуматься и вам?

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