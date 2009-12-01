Льняное масло предотвращает остеопороз у женщин

Добавление льняного масла в рацион питания позволяет уменьшить риск остеопороза у женщин с диагностированным сахарным диабетом, полагают египетские врачи из Национального исследовательского центра в Каире.

Учёные рассмотрели влияние диабета на здоровье костей и оценили эффект потребления льняного масла лабораторными крысами. Спустя два месяца наблюдений биологи собрали у подопытных животных анализы и измерили сыворотку схожего с инсулином фактора роста 1 или IGF-1, а также наличие белка остеокальцина, формирующего кости и поддерживающего их минерализацию. Оказалось, что у грызунов-диабетиков, которым добавили в рацион питания льняное масло, эти два соединения содержались на более высоких уровнях. Было зафиксировано, что благодаря компонентам льняного масла в диабетической группе подопытных крыс выросли уровни и дезоксипиридинолина – вещества, которое обычно присутствует в здоровых костях.

По словам медиков, женский диабет часто приводит к остеопорозу. Тем не менее, риск дополнительного заболевания можно снизить, используя целебную силу льняного масла, поскольку его состав благотворно действует на минеральную плотность костной ткани и уменьшает активность маркеров, развивающих остеопороз. Ортопеды считают, что такая пищевая добавка полезна для женщин с диабетом в качестве средства от повреждения костей и суставов. Присутствие так называемой жирной кислоты n-3 в масле играет важную роль в защитных процессах костной ткани, которая подвергается разрушению при диабете, добавляют терапевты.

newsland.ru