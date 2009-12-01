В Украине начинается акция «Не дай СПИДу шанс!»

В Украине начинается национальная акция «Не дай СПИДу шанс!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель проектов ВИЧ/СПИД Немецкого общества технического сотрудничества в Украине Андре ЭЛЬМИНГ.

Общая цель акции – содействие сокращению темпов распространения эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине путем проведения широкомасштабной информационной кампании среди населения. Целевая группа кампании - это население Украины в возрасте от 16 до 45 лет, в первую очередь молодежь 16-25 лет.

Цель кампании - углубление осведомленности населения о рисках инфицирования ВИЧ и путях защиты от инфекции, повышение мотивации соблюдать безопасное поведение и использовать презервативы, уменьшение дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Кроме того, кампания направлена на увеличение уровня осведомленности о том, что современные качественные презервативы надежно защищают от инфицирования ВИЧ.

На следующий, 2010 год, планируется разработать и ввести первую серию мероприятий в рамках кампании механизма мониторинга и оценки эффективности кампании. Также планируется разработать и внедрить план привлечения финансирования для реализации первого и последующих этапов кампании.