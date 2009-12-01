Марлевые повязки вредны для здоровья

Марлевые повязки против микробов и вирусов не просто бесполезны, но иногда даже вредны для здоровья, заявили эксперты министерства здравоохранения Испании.

По их словам, кусок ткани на лице лишь создает иллюзию защищенности. Люди перестают уделять внимание другим, более эффективным мерам безопасности: редко моют руки, сидят в душных, неубранных помещениях, пользуются с больным родственником или коллегой одной и той же посудой, полотенцем.

Кроме того, нет научных доказательств, что маски защищают. Наконец, в самой марле постепенно накапливаются бактерии и вирусы.

Поэтому повязки надо часто менять, при этом ни в коем случае, снимая повязку, не браться руками за кишащую микробами материю, а только за завязки, сообщает Первый канал.

vz.ru