В больницах Львовщины - ещё 85 больных гриппом и ОРВИ
11:32, 01 декабря 2009Страна
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С 19 октября до 30 ноября количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляет 207 873 чел.. За прошлые сутки заболели 1 091 чел. Количество госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ за сутки составляет 85 чел., из них 36 детей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, за период эпидемии количество умерших от осложнений гриппа и ОРВИ составляет 96 чел., в реанимации находится 12 людей.
Из стационарных отделений больниц области с 29 октября до 30 ноября выписали 10 495 пациентов.
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