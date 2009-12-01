В больницах Львовщины - ещё 85 больных гриппом и ОРВИ

С 19 октября до 30 ноября количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составляет 207 873 чел.. За прошлые сутки заболели 1 091 чел. Количество госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ за сутки составляет 85 чел., из них 36 детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, за период эпидемии количество умерших от осложнений гриппа и ОРВИ составляет 96 чел., в реанимации находится 12 людей.

Из стационарных отделений больниц области с 29 октября до 30 ноября выписали 10 495 пациентов.