На Запорожье число заболевших ВИЧ/СПИДом увеличилось на 4%

В Запорожской области с начала года число заболевших ВИЧ и СПИДом увеличилось на 4% - до 2 тыс. 546 человек.

Как сообщили УНИАН в Запорожской облгосадминистрации, "на сегодняшний день в Запорожской области на диспансерном учете состоит 2 тыс. 546 ВИЧ-инфицированных пациентов, из которых 48 - дети, по сравнению с началом года уровень заболеваемости данными заболеваниями увеличился на 4%".

При этом, по данным ОГА, средний возраст жителей области, у которых официально диагностирован вирус иммунодефицита или СПИД, на сегодняшний день составляет 27-29 лет.

Наиболее высокий уровень заболеваемости в Мелитополе, Розовском, Великобелозерском и Бердянском районах области.