Ющенко побывал в Киевской областной детской больнице

В г. Белая Церковь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой Киевской областной детской больницы №2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства осмотрел, в частности, реанимационное и диагностическое отделения больницы, отделение патологии новорожденных. Президент также пообщался с медицинским персоналом учреждения. В.ЮЩЕНКО отметил неотложную необходимость проведения в Украине глобальной медицинской реформы. «У нас нет отрасли, которая бы так нуждалась в реформах, как медицина», – сказал он, выразив уверенность, что эта сфера также нуждается в глубокой государственной поддержке. Президент выразил уверенность, что в следующем году теме реформирования медицины будет уделено значительное внимание. Речь идет, в частности, как о повышении статуса медицинских работников, так и о формировании соответствующих условий предоставления квалифицированной медицинской помощи населению. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность развития первичной медицины, которой касается 80% обращений граждан. Президент, кроме того, выразил надежду, что в следующем году будет обеспечено надлежащее финансирование ряда национальных программ медицинской отрасли. «Мы эти проекты, уверен, реализуем», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил высокий уровень оснащения Киевской областной детской больницы №2, подчеркнув, что ему приятно видеть, как во многих лечебных учреждениях организация медицины изменяется к лучшему. «Для меня большая честь сказать вам добрые слова, поблагодарить вас за вашу преданность своей профессии, за ту службу, которую вы несете для нации», – сказал он.

Президент также передал больнице сертификат на бронхофиброскоп стоимостью 100 тысяч гривень.

«Киевская областная детская больница №2» - коммунальное учреждение Киевского облсовета - создана 1 января 2006 года путем реорганизации из Белоцерковской городской детской больницы.

На сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, современный лечебно-диагностический комплекс высшей аккредитационной категории. Больница обслуживает более 100 тысяч детей Белой Церкви и 8 южных районов области. В учреждении работают семь отделений и консультативная поликлиника. В 2006 году в больнице начало работать отделение патологии новорожденных и недоношенных новорожденных. В больнице установлена единственная в Украине кислородная станция.

В 2008 году больница получила статус «Больница, доброжелательная к ребенку».