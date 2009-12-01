Как оздоровиться с помощью сельдерея

Благодаря химическому составу сельдерей имеет незаурядные лечебные свойства: положительно влияет на сердце и сосуды, способствует улучшению кровообращения, успокоительно действует на нервную систему, нормализует обмен веществ. В случае постоянного употребления повышается жизненный тонус, организм омолаживается, что важно для людей преклонных лет.

Это сильное мочегонное средство, задерживает откладывание солей в почках, суставах, усиливает функцию почек. Сок сельдерея полезен людям, склонным к избыточному употреблению сладостей, к курению, помогает вылечить алкоголизм (употребляют свежеприготовленный сок). Сок снимает переутомление, усиливает выделение и выведение шлаков из организма, способствует очистке крови.

Биологическая активность сельдерея зависит от условий окружающей среды: климата, плодородности и химического состава почвы, фазы развития, периода суток. Гиппократ советовал: при расшатанных нервах сельдерей должен быть и едой, и лекарством. Такое свойство доказывает и современная медицина. Наличие веществ, стимулирующих железы внутренней секреции, имеет большое значение для гармоничного развития организма человека.

Известно, что американцы кладут кусочек сельдерея в коктейль, а в Японии успешно применяют «сельдерейную диету» для лечения ревматизма: в течение месяца больные питаются сельдереем, приготовленным по разным рецептам. А по легенде, в состав напитка любви, который пили Тристан и Изольда, входил и сок сельдерея. Корни и листья содержат фурокумарин с противораковой активностью.

Врачи рекомендуют употреблять сельдерей при авитаминозе, людям, склонным к диабету, при артрите и ожирении, а также тем, кто хочет иметь стройную фигуру. Но медицина предупреждает: нельзя употреблять в еду сельдерей после укусов ядовитых насекомых и животных, поскольку это только усилит действие яда. Также вреден он для матерей, кормящих грудью, для младенцев и беременных женщин. В народной медицине сельдерей употребляют при одышке, против цинги, при метеоризме и для усиления полового влечения.

В одном старинном рукописном травнике Болгарии написано: «Если бы знали мужчины обо всех свойствах сельдерея, то бы засадили им весь огород». А еще это растение снижает и отпугивает вредителей капусты. Используют сельдерей в свежем виде – и листья, и черешки, и корнеплоды. Из него готовят салаты, гарниры к овощным, рыбным и мясным блюдам. Они приобретают пряный, сладковато-горьковатый вкус и крепкий аромат.

shkolazhizni.ru