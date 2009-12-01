Сегодня в Львове пройдет акция «SOS. Спаси Украину от СПИДа!»

Сегодня в Львове пройдет акция под лозунгом «SOS. Спаси Украину от СПИДа!», направленная на повышение уровня ответственности в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в городе в рамках акции состоятся тренинги в учебных заведениях, молебны по умершим от СПИДа в церквях Львова и области, турнир по мини-футболу между ВИЧ-сервисными организациями, сообществом ВИЧ-положительных людей и командами государственных структур, составление символического «Спасательного круга».