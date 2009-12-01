В Донецкой области от пневмонии умерли уже 28 человек

В Донецкой области с диагнозом «пневмония» умерло уже 28 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА. Согласно сообщению, в 15 образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС г. Киева и Донецкой областной СЭС, установлено наличие гриппа A/H1N1.

По данным облСЭС, в целом в области за минувшие сутки было зарегистрировано 786 обращений за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями. С начала эпидемии (с 30.10.09р) общее количество заболевших составило 112 тыс.730 случаев, в том числе детей до 18 лет – 42 тыс. 842. Стационарное лечение получили 6 тыс. 326 больных, из них выписано по выздоровлению – 5 тыс. 713 человек.

По данным вирусологического мониторинга, доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний остается грипп типа «А». Пандемичний вариант гриппа A/H1N1, по состоянию на утро 30.11.2009 г, подтверждено вирусологическим и серологическим методами у 59 больных гриппом.

Л.ГУСЕВА подчерекнула, что в Донецкой области сохраняется стабильная эпидемическая ситуации по заболеваемостью гриппом и ОРВИ, которая регистрируется на уровне ниже эпидемический порога.