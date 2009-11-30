Завтра в Украине до 16° тепла

1 декабря на территории Украины температура воздуха будет колебаться от 1 до 16° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в первый день зимы по всей территории будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром, кроме западных областей, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем - 5-10°, в южных и западных областях - 8-13°; в Крыму ночью - 7-12°, днем - 11-16°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10°.

В Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 6-8°.