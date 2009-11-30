Херсонщина: от отравления грибами умерла 23-летняя женщина

В Херсонский области от отравления грибами умерла 23-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, 28 ноября в пгт Белозерка от отравления грибами в районной больнице умерла 23-летняя женщина, которая находилась на лечении в реанимационном отделении с 23 ноября.

По данным Главного управления МЧС в Херсонской области, это уже третий в регионе летальный случай от отравления грибами с начала года.

Всего в области с начала года от отравления дикорастущими грибами, учитывая последний случай, пострадали 44 человека, среди которых 10 детей.